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205 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

205 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

Киев  •  УНН

 • 7140 просмотра

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За минувшие сутки произошло 205 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 62 атаки. Противник нанес 2 ракетных и 38 авиаударов, совершил более 3200 обстрелов.

205 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, больше всего - на Покровском направлении, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 38 авиаударов, в частности, задействовал 99 ракет и сбросил 51 КАБ. Кроме этого, совершил более 3200 обстрелов, из них 104 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два командных пункта, одну наземную станцию управления БпЛА и еще один важный объект противника.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло десять атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 24 раза атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Часового Яра и Ступочек.

Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Проминь, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.

Силы обороны отбили 27 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

В районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши войска отбили четыре атаки противника, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 22 боестолкновения, враг нанес 13 авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 399 артиллерийских обстрелов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Над Украиной сбили 58 дронов, 72 не достигли целей во время ночной атаки рф14 дек. 2024, 07:19 • 10481 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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