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20 декабря откроется новый пункт пропуска на границе с Польшей: как будет работать

20 декабря откроется новый пункт пропуска на границе с Польшей: как будет работать

Киев  •  УНН

 • 4139 просмотра

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На украинско-польской границе откроется новый КПП Нижанковичи - Мальховичи для пассажирского и грузового транспорта. Открытие пункта пропуска должно уменьшить нагрузку на существующие КПП и расширить экспортные возможности.

На границе с Польшей с 20 декабря начнет свою работу еще один автомобильный пункт пропуска Нижанковичи - Мальховичи. КПП будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания правительства, передает УНН.

20 декабря 2024 года заработает автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе Нижанковичи - Мальховичи. Он будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры. Сегодня на заседании утвердили соответствующее Соглашение между правительствами Украины и Польши

- написал Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, открытие нового пункта пропуска уменьшит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта.

Напомним 

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса на украинско-румынской государственной границе. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществополитика
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша