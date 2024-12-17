20 декабря откроется новый пункт пропуска на границе с Польшей: как будет работать

На границе с Польшей с 20 декабря начнет свою работу еще один автомобильный пункт пропуска Нижанковичи - Мальховичи. КПП будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания правительства, передает УНН.

20 декабря 2024 года заработает автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе Нижанковичи - Мальховичи. Он будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры. Сегодня на заседании утвердили соответствующее Соглашение между правительствами Украины и Польши