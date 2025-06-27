18-й пакет санкций против рф может быть принят в ближайшие дни - Жовква

18-й пакет санкций ЕС против РФ, который будет касаться энергетики и «теневого флота», может быть принят в ближайшие дни. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, передает УНН.

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18-й пакет обязательно будет. Опять же, вчера был получен политический посыл лидеров, которые в решении Европейского Совета в тех абзацах, которые касаются Украины, закрепили о том, что санкции должны продолжаться и они существенно помогают в борьбе с российской агрессией. Поэтому 18-му пакету быть, даты будут - это уже ближайшие дни. Опять же, месяц у нас еще не заканчивается - сказал Жовква.

Он отметил, что в проекте этого пакета будет вопрос энергетических санкций - запрет тем или иным европейским компаниям участвовать в проектах, связанных с Россией, а также новые санкции в отношении «теневого флота», в том числе персональные санкции против капитанов и владельцев судов.

Это очень важно, этого раньше еще не было. Будут соответствующие санкции, то что называется вторичными санкциями, опять же, касаться энергетики. Ну, но опять же, это будет не последний пакет, и буквально после одобрения 18-го пакета продолжается работа уже над следующими пакетами, которые могут быть еще содержательнее, еще предметными. Но этот пакет очень важен, некоторые называют как "кусачий пакет", который должен нанести соответствующие соответствующего ущерба экономике России, чтобы она меньше производила ракет, оружия, которая продолжает, к сожалению, убивать украинцев - добавил Жовква.

Напомним

Экономика России начала демонстрировать серьезные признаки ослабления - санкции работают, инфляция растет, а доходы от нефти падают. Несмотря на большие объемы ресурсов, Москва сталкивается с глубокими финансовыми проблемами, тогда как украинская экономика, наоборот, постепенно восстанавливается и растет.