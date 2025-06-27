18-й пакет санкцій проти рф може бути ухвалено найближчими днями - Жовква

18-й пакет санкцій ЄС проти рф, який буде стосуватися енергетики та тіньового флоту, може бути ухвалено найближчими днями. Про це заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква, передає УНН.

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18-й пакет обов'язково буде. Знову ж таки, вчора був отриманий політичний посил лідерів, які в рішенні Європейської Ради в тих абзацах, які стосуються України, закріпили про те, що санкції повинні продовжуватись і вони допомагають суттєво у боротьбі з російською агресією. Тому в 18-му пакету бути, дати будуть - це вже найближчі дні. Знову ж таки, місяць у нас ще не закінчується - сказав Жовква.

Він зазначив, що у проєкті цього пакету буде питання енергетичних санкцій - заборони тим, чи іншим європейським компаніям брати участь в проєктах, пов'язаних з росією, а також нові санкції щодо тіньового флоту, в тому числі персональні санкції проти капітанів і власників суден.

Це дуже важливо, цього раніше ще не було. Будуть відповідні санкції, те, що називається вторинними санкціями, знову ж таки, стосуватися енергетики. Ну, але знову ж таки, це буде не останній пакет, і буквально після схвалення 18-го пакету продовжується робота вже над наступними пакетами, які можуть бути ще змістовнішими, ще предметними. Але цей пакет дуже важливий, деякі називають як "кусючий пакет", який має нанести відповідних відповідної шкоди економіці росії, щоб вона менше виробляла ракет, зброї, яка продовжує, на жаль, убивати українців - додав Жовква.

Нагадаємо

Економіка росії почала демонструвати серйозні ознаки ослаблення - санкції працюють, інфляція зростає, а доходи від нафти падають. Попри більші обсяги ресурсів, москва стикається з глибокими фінансовими проблемами, тоді як українська економіка, навпаки, поступово відновлюється та зростає.