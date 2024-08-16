16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

Сегодня, 16 августа, все желающие могут присоединиться к Всемирному дню воздушных змеев, пишет УНН.

Родиной воздушных змеев считается Китай, где они появились около трех тысяч лет назад. Змеев изготавливали в основном в виде мифологических существ. Также змеев использовали для определения расстояния и в военных целях: для проведения разведки и для запугивания армии противника.

По другой версии первые воздушные змеи появились на территории современной Малайзии. В любом случае именно благодаря Азии мир познакомился с воздушными змеями.

Когда воздушные змеи попали в Европу точно неизвестно. В частности, существует легенда, что в 907 году во время похода на Византию войско киевского князя Олега изготовило воздушных змеев в виде всадников, чтобы деморализовать вражескую армию.

Что касается более реалистичных версий, известно, что путешественник Марко Поло, вернувшись из Китая, оставил очень точные записи, датированные 1295 годом, в которых описал конструкцию воздушных змеев и метод их запуска,

В какой-то момент воздушных змеев начали использовать в научных целях. В 1749 году шотландский метеоролог Александр Уилсон в 1749 году, исследуя колебания температуры в атмосфере, поднял с помощью воздушного змея термометры на высоту 900 метров. Через три года Бенджамин Франклин использовал воздушного змея, чтобы продемонстрировать электрическую природу молнии.

Благодаря экспериментам с воздушными змеями изобретатель Джордж Кейли создал первый планер.

Сейчас воздушные змеи в основном используются в индустрии развлечений. Большой популярностью пользуются спортивные модели, которые могут летать на скорости более 100 километров в час.

Еще сегодня отмечается День мужской красоты (День ухода за собой для мужчин). Событие возникло в 2007 году по инициативе одной из американских компаний, которая специализируется на производстве мужских товаров для ухода за собой. И является противовесом стереотипу, что мужчины не должны слишком сильно ухаживать за собой.

Также 16 августа - это Международный день "Помашите в камеру наблюдения". Своеобразная форма шуточного протеста против тотальной слежки, и защита своего права на приватность. В этот день всем желающим предлагают с улыбкой помахать рукой в любое устройство наблюдения.

По церковному календарю сегодня православные христиане отмечают перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа в Константинополь.

По самой распространенной версии происхождения праздника, царь города Эдессы Авгар заболел проказой и был уверен, что только Иисус сможет исцелить.

Как-то Иисус после умывания утерся полотенцем, и его божественный лик отразился на полотне. А сам холст стал целебным. Его передали Авгару, который, прикоснувшись к нему, исцелился. Выздоровели и другие, больные проказой, жители города. Агвар уверовал в Господа и принял христианство. А полотно с нерукотворным образом Спасителя долгое время хранилось в местном храме.

В 944 году Эдесы взяло в осаду войско Константинополя. В обмен на снятие осады жители отдали Нерукотворный образ, который был помещен в Константинополе в храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

В народе сегодняшний день называют Ореховым или Хлебным Спасом.

В этот день люди, идя в церковь брали для освящения орехи, зерна пшеницы и испеченный дома хлеб. Также можно брать мед, яблоки и другие фрукты, которые не успели освятить на Медовый и Яблочный Спас.

После церкви люди приглашали домой гостей и накрывали стол. Хорошей традицией было в этот день продавать и покупать на ярмарках разнообразные ткани. Поэтому сегодняшний Спас имеет и третье название - Полотняный. Уйти с ярмарки с пустыми руками считалось плохой приметой.

Также на Ореховый Спас освящали колодцы и другие источники питьевой воды. С этого дня можно начинать сеять озимые культуры.