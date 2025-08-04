144 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Лиманском и Покровском направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 144 боевых столкновения. Враг активно действует на Лиманском и Покровском направлениях. Сегодня оккупанты задействовали для атак 1 575 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 87 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 1 575 дронов-камикадзе и совершили 4 020 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 14 штурмовых действий оккупантов.

Кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 22 управляемые бомбы, а также совершил 343 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов: Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, и в сторону Дроновки, Григоровки и Серебрянки.

Бои не утихают в семи локациях.

Четыре штурмовых действия войск противника отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки и Выемки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне четыре раза шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила авиабомбами по Иванополью.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов: Полтавка, Новоекономическое, Красный Лиман, Сухецкое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут. До сих пор продолжаются три боестолкновения. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 187 оккупантов, из них 124 – безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили восемь автомобилей, три мотоцикла, 35 БпЛА, оптико-электронный комплекс наблюдения "Муром-М"; также повреждены автомобиль и пункт управления БпЛА врага.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов: Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка. Бои продолжаются в шести локациях.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор атаковал позиции наших защитников в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Более половины боев на фронте приходится на Покровское и Лиманское направления - Генштаб