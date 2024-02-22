13 "убиты", и 22 "ранены": в СтратКом ВСУ показали карту затопленных российских военных кораблей
Киев • УНН
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины показало карту, на которой указано, что с начала вторжения в Черном море было потоплено 13 российских военных кораблей и 22 повреждено.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ показали где и когда были потоплены и подбиты корабли российского военного флота в Черном Море. В ведомстве насчитали 13 уничтоженных судов, и 22 подбитых. Актуальную карту обнародовали на фейсбук странице СтратКому ВСУ, передает УНН.
Черное море превратилось в кладбище для российского флота. СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов. В море еще много места.
Детали
Карту изобразили в формате детской игры "Морской бой".
Пораженные и потопленные корабли обозначили как "убитые", а подбитые суда как "раненые".
Дополнительно
В начале февраля в СтратКом подсчитали, что с начала российского вторжения в Украину Силы обороны вывели из строя 24 российских корабля, 1 подводную лодку, что составляет треть Черноморского флота России, согласно украинским военным отчетам.
Уничтожение российского "цезаря куникова": к месту затопления корабля, вероятно, направляется плавучий кран19 февраля 2024, 13:50 • 20459 просмотров
13 "убиты", и 22 "ранены": в СтратКом ВСУ показали карту затопленных российских военных кораблей
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины показало карту, на которой указано, что с начала вторжения в Черном море было потоплено 13 российских военных кораблей и 22 повреждено.
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