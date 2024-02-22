13 "убиты", и 22 "ранены": в СтратКом ВСУ показали карту затопленных российских военных кораблей

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ показали где и когда были потоплены и подбиты корабли российского военного флота в Черном Море. В ведомстве насчитали 13 уничтоженных судов, и 22 подбитых. Актуальную карту обнародовали на фейсбук странице СтратКому ВСУ, передает УНН.

Черное море превратилось в кладбище для российского флота. СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов. В море еще много места. - отметили в СтратКом.

Детали

Карту изобразили в формате детской игры "Морской бой".

Пораженные и потопленные корабли обозначили как "убитые", а подбитые суда как "раненые".

Дополнительно

В начале февраля в СтратКом подсчитали, что с начала российского вторжения в Украину Силы обороны вывели из строя 24 российских корабля, 1 подводную лодку, что составляет треть Черноморского флота России, согласно украинским военным отчетам.

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