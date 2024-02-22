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13 "вбито", та 22 "поранено": у СтратКом ЗСУ показали карту затоплених російських військових кораблів

Київ • УНН

 • 110142 перегляди

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України показало карту, на якій зазначено, що з початку вторгнення в Чорному морі було потоплено 13 російських військових кораблів і 22 пошкоджено.

13 "вбито", та 22 "поранено": у СтратКом ЗСУ показали карту затоплених російських військових кораблів

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ показали де та коли були потоплені й підбиті кораблі російського військового флоту у Чорному Морі. У відомстві нарахували 13 знищених суден, та 22 підбитих.  Актуальну карту  оприлюднили на фейсбук сторінці СтратКому ЗСУ, передає УНН.

Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту. СтратКом ЗСУ зібрав інформацію про орієнтовні місця затоплень та пошкоджень кораблів окупантів. У морі ще багато місця.

– зауважили у СтратКом.

Деталі

Карту зобразили у форматі дитячої гри "Морський бій".

Уражені та потоплені кораблі позначили як "вбиті", а підбиті судна як "поранені".

Додатково

На початку лютого у СтратКом підрахували, що від початку російського вторгнення в Україну Сили оборони вивели з ладу 24 російські кораблі, 1 підводний човен, що становить третину Чорноморського флоту росії, згідно з українськими військовими звітами.

Знищення російського "цезаря кунікова": до місця затоплення корабля, ймовірно, прямує плавучий кран19.02.24, 15:50 • 22575 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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