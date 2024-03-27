12-я бригада спецназначения "Азов" НГУ получила награду "За мужество и отвагу"
Киев • УНН
12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины получила почетную награду "За мужество и отвагу" от президента Зеленского за защиту Мариуполя и "Азовстали".
12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ получила почетную награду - ленту "За мужество и отвагу". Об этом сообщили в телеграмм-канале АЗОВа, передает УНН.
Детали
Отмечается, что президент Зеленский вручил награду командиру бригады, подполковнику Денису Прокопенко во время церемонии награждения ко Дню Национальной гвардии Украины.
Украина всегда будет благодарна воинам Национальной гвардии Украины. В частности, воинам подразделения "Азов", которые защищали Мариуполь и "Азовсталь". Мы помним обо всех украинцах, всех защитниках Мариуполя, всех азовцах, которые сейчас в российском плену. Государство делает все возможное, чтобы вернуть их домой
Лента "За мужество и отвагу" - почетная награда, установленная Президентом Украины для награждения особых боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава воинских частей Сил обороны Украины.
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