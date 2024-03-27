12-я бригада спецназначения "Азов" НГУ получила награду "За мужество и отвагу"

Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым

Депутату-коллаборационисту, избранному в так называемый "Государственный совет Республики Крым", было предъявлено обвинение в коллаборационизме, оправдании вооруженной агрессии россии против Украины и героизации ее участников, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.