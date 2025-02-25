107 лет назад: как Тризуб стал государственным символом Украины

Украинская Центральная Рада 107 лет назад приняла решение, которым утвердила Трезубец за герб Украинской Народной Республики, передает УНН.

Детали

107 лет назад, 25 февраля 1918 года, Украинская Центральная Рада приняла решение, которым утвердила Трезубец за герб Украинской Народной Республики. Это историческое событие произошло в Коростене, поскольку Киев в то время был оккупирован большевистской Россией. В протоколе заседания от 25 февраля 1918 года в частности говорится о принятии решения по делу государственного герба Украины: «Гербом Украинской Народной Республики принимается знак Киевского Государства времен Владимира Святого».

Герб УНР с тех пор стал одним из трех официальных символов Украинского государства, наряду с тем, как официальными символами были провозглашены Государственный флаг и гимн. Трезубец как государственный символ использовался УНР до и после правления Павла Скоропадского и правительством УНР в изгнании. 19 февраля 1992 года, спустя почти шесть месяцев после провозглашения Независимости Украины, Верховная Рада Украины утвердила Трезубец как Малый герб Украины, определив его главным элементом Большого Государственного герба.

Слово «герб» происходит от немецкого erbe (наследство) и означает эмблему, наследственный знак, сочетание фигур и предметов, выражающее исторические традиции владельца. Государственный герб - это символ, который представляет страну как суверенное независимое государство. Он изображается на официальных документах, печатях, денежных и знаках почтовой оплаты, служебных удостоверениях, штампах, бланках государственных учреждений. В мировой практике нет строгой регламентации создания государственных гербов. Практика их оформления опирается на национальные традиции определенной страны.

Во время событий Украинской революции 1917-1921 годов вопрос о цветах украинского флага был решен достаточно быстро. С гербом Украинской Народной Республики дело было сложнее. В двух крупных массовых манифестациях, состоявшихся в марте 1917 года, можно было видеть несколько гербов, которые участники шествий пытались представить как символ Украины: желтый лев на голубом фоне, комбинированный герб со львом и архангелом Михаилом, казак с мушкетом, орел на синем фоне и даже полумесяц со звездами и крестом над ним, - безусловными лишь оставались синие и желтые цвета.

В связи с этим председатель Центральной рады, самый авторитетный украинский историк Михаил Грушевский выступил 16 сентября 1917 года со специальной статьей в газете «Народная воля». Он подчеркнул прежде всего, что постоянного герба Украина никогда не имела. К символам, способным выступить в этой роли, наиболее подходящими он выделял Тризуб времен Киевской Руси, лук или арбалет, известный по киевским печатям XVII-XVIII века, и казака с мушкетом, изображавшегося на печатях Войска Запорожского.

В декабре 1917 года утверждается образец первого государственного кредитного билета. В его официальном описании сказано: «сетка передней части билета состоит из волнистых линий; и в ней есть белые отпечатки Владимирского знака». Так, де-факто изображение трезубца впервые вошло в официальные документы Украинской Народной Республики. 25 февраля 1918 года Совет Министров принял решение внести в Раду закон об утверждении государственным гербом Украинской Народной Республики «принятого Морским флотом герба Владимира Великого». 1 марта того же года в городе Коростене Совет утвердил этот герб. В 2006 году на вокзале Коростеня, где в штабном вагоне правительственного поезда УНР и утвержден герб, установлен памятный монумент.

В наши дни, во время сопротивления украинцев преступному полномасштабному вооруженному вторжению рф, Украинский трезубец как официальный символ нашего государства олицетворяет связь поколений украинского народа, его стремление к собственной государственности, соборности и независимости. Украинский герб символизирует стойкость, мужество и героизм, которые демонстрирует весь украинский народ в борьбе против агрессора, за Победу.

Также 25 февраля отмечается Международный день кохлеарной имплантации.

Международный день кохлеарной имплантации празднуется во всем мире, чтобы показать людям с нарушениями слуха, на сколько эффективны современные технологии, используемые в имплантации сегодня. Кохлеарный имплант - это медицинское устройство, используемое для восстановления слуха у людей со значительной потерей слуха или глухотой. Кохлеарная имплантация - это хирургическая процедура, во время которой кохлеарный имплантат помещается под кожу в заушной области. Аудиопроцессор размещается в волосах или с внешней стороны уха, а гибкий электрод вживляется во внутреннее ухо. Таким образом, введенные электроды заменяют пораженные волосковые клетки внутреннего уха и создают условия для преобразования звукового сигнала в электрический импульс, воспринимаемый мозгом.

В Польше первую операцию по восстановлении слуха глухому человеку с использованием данной технологии провел 16 июля 1992 года профессор Хенрик Скаржиньски. Первая в мире операция была проведена в Париже французским отохирургом Charles Eyries при сотрудничестве с медицинским физиком Andre Djourno 25 февраля 1957 года. Устройство, которое было имплантировано, не давало возможности понимать речь. Имплантация давала только ощущение звуков из окружающей среды, и в связи с общим разочарованием пациента имплант был удален. Несмотря на ограниченные технические возможности устройства ученые видели в проведенном эксперименте огромный потенциал.

Домашние животные могут улучшить здоровье ваших детей - исследование

Кроме того, в последний вторник февраля отмечается Всемирный день стерилизации домашних животных. Этот день должен привлечь внимание к важности этой процедуры для здоровья животных и контроля за количеством бездомных собак и кошек. Это мероприятие впервые отмечалось в 1995 году как День стерилизации животных в США, по инициативе Дорис Дэй и Лиги животных Дорис Дэй (DDAL), чтобы помочь устранить проблему бездомных домашних животных. После слияния DDAL с Гуманным обществом США (HSUS) в 2006 году традиция продолжилась под эгидой HSUS как Всемирный День стерилизации животных.

В 2002 году целью мероприятия было проведение стерилизации 200000 домашних животных по всей территории США. Фонд животных Дорис Дэй (DDAF) сообщает, что с 2008 года ими было выделено 385 000 долларов США за стерилизацию 9 411 животных в 39 штатах: 6388 кошек, 3007 собак и 26 кроликов. Многие другие организации и частные лица во всем мире оказывают финансовую поддержку, осуществляют волонтерскую деятельность и участвуют в сборе средств для проведения мероприятий во Всемирный День стерилизации животных.

Церковные праздники: 25 февраля - Мытаря и Фарисея; святого Тарасия, архиепископа Царьградского.