На фронте произошло 102 боестолкновения. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские захватчики нанесли по территории Украины три удара шестью ракетами, и 49 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 542 дроны-камикадзе и осуществили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: противник трижды атаковал возле Глубокого, Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Купянском: оккупант провел 14 наступлений в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки и Берестового. ВСУ отбили 12 штурмов, 2 - продолжаются.

На Лиманском: террористы неудачно атаковали вблизи Тернов, Невского и Макеевки.

На Северском: Защитники отбивали 7 атак в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Хотя 6 боев завершены, один - до сих пор продолжается.

На Краматорском: захватчики 8 раз наступали возле Васюковки, Часового Яра и Андреевки. ВСУ отбили 4 атаки, еще 4 - продолжаются.

На Торецком: силы агрессора 16 раз атаковали вблизи Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. Сейчас 12 боестолкновений уже завершены, но еще 4 - продолжаются.

На Покровском: состоялись 34 боя возле Пантелеймоновки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой, Калинового, Межевого и Яснобродовки. ВСУ отбили 27 атак, 7 - еще продолжаются. Террористы концентрируются возле Желанного.

На Кураховском: враг 5 раз атаковал неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Четыре атаки - отбиты, одна - продолжается.

На Времовском: противник совершил 3 штурма в сторону Константиновки, Раздольного и Водяного, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском: штурмы агрессора вблизи Роботино оказались безуспешны.

З початку доби відбулося 98 бойових зіткнень – Генштаб