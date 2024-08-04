Киев • УНН
На фронте произошло 102 боевых столкновения. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении, где произошло 34 боя, из которых 27 атак отбито, а 7 еще продолжаются.
На фронте произошло 102 боестолкновения. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
российские захватчики нанесли по территории Украины три удара шестью ракетами, и 49 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 542 дроны-камикадзе и осуществили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам
Ситуация на направлениях
На Харьковском: противник трижды атаковал возле Глубокого, Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Купянском: оккупант провел 14 наступлений в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки и Берестового. ВСУ отбили 12 штурмов, 2 - продолжаются.
На Лиманском: террористы неудачно атаковали вблизи Тернов, Невского и Макеевки.
На Северском: Защитники отбивали 7 атак в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Хотя 6 боев завершены, один - до сих пор продолжается.
На Краматорском: захватчики 8 раз наступали возле Васюковки, Часового Яра и Андреевки. ВСУ отбили 4 атаки, еще 4 - продолжаются.
На Торецком: силы агрессора 16 раз атаковали вблизи Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. Сейчас 12 боестолкновений уже завершены, но еще 4 - продолжаются.
На Покровском: состоялись 34 боя возле Пантелеймоновки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой, Калинового, Межевого и Яснобродовки. ВСУ отбили 27 атак, 7 - еще продолжаются. Террористы концентрируются возле Желанного.
На Кураховском: враг 5 раз атаковал неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Четыре атаки - отбиты, одна - продолжается.
На Времовском: противник совершил 3 штурма в сторону Константиновки, Раздольного и Водяного, где сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Ореховском: штурмы агрессора вблизи Роботино оказались безуспешны.
З початку доби відбулося 98 бойових зіткнень – Генштаб1 августа 2024, 20:21 • 101477 просмотров