101 боестолкновение с начала суток: где оккупанты больше всего атакуют украинские позиции

С начала суток, 9 января, на фронте произошло 101 боевое столкновение. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, украинские защитники держат оборону. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям выглядит следующим образом:

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск вблизи Старицы.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Кучеровки, Петропавловки и Загрызово.

Агрессор также увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. При поддержке авиации, атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Девять боестолкновений пока продолжаются.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов в районе Часового Яра. Неподалеку Белой Горы продолжается еще одно боестолкновение. На Майское враг сбросил два КАБа.

На Торецком направлении враг девять раз пытался идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. В настоящее время продолжается шесть боестолкновений. На Константиновку враг сбросил две авиабомбы.

На Покровском направлении враг 31 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. Сейчас еще продолжается 11 боестолкновений.

Продолжаются ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного в течение дня наши защитники отбили 16 атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении агрессор семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив, одно боестолкновение еще продолжается. Авиаударам КАБами подверглись Темировка и Великая Новоселка.

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На Приднепровском направлении Силы обороны отбили один штурм противника в районе острова Казацкий. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.

На Курщине украинские защитники отражали 11 атак захватчиков, пять боестолкновений еще продолжаются. Кроме того враг совершил 143 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.