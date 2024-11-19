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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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1000 дней войны: Сырский напомнил о борьбе за будущее Украины и светлое небо Победы

1000 дней войны: Сырский напомнил о борьбе за будущее Украины и светлое небо Победы

Киев  •  УНН

 • 4313 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил 1000-й день полномасштабной войны с РФ. Он рассказал о борьбе на фронте длиной 1000 км и поблагодарил всех, кто защищает Украину.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский подытожил важную веху - 1000 дней полномасштабной войны, которую украинцы ведут против российских захватчиков; передает УНН.

Детали

1000 дней полномасштабной войны.
1000 дней сложнейшей ожесточенной битвы за наше существование.
За будущее Украины и каждого из нас.
1000 дней Вооруженные Силы Украины противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров

- заявил Главнокомандующий, вспоминая тяжелые моменты, когда украинские войска борются в промерзших окопах Донецкой области и горящих степях Херсонщины, под интенсивными обстрелами.

Он подчеркнул, что эти дни были не только полными потерь, но и побед, ведь Вооруженные Силы Украины отражают каждую атаку оккупанта и уничтожают его технику.

Также Сырский отметил, что сотни тысяч вражеских солдат и десятки тысяч единиц их техники уже не смогут больше топтать украинскую землю, и каждая темная ночь, даже если ее будет тысяча, закончится светом - рассветом победы.

Он выразил благодарность всем военным, волонтерам и гражданам, которые поддерживают борьбу, а также почтил память погибших героев.

Слава героям!
СлаваУкраине, которая борется! 
Слава украинскому народу

- подытожил Александр Сырский.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
donetskДонецк
khersonХерсон