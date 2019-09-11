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З'явилися фото з місця загоряння у районі арсеналу у Калинівці

З'явилися фото з місця загоряння у районі арсеналу у Калинівці

Київ • УНН

 • 17655 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Фотографії з місця загорання і задимлення у районі арсеналу у Калинівці Вінницької області, де сталося декілька вибухів боєприпасів, оприлюднила пресслужба Генерального штабу ЗСУ, передає УНН

Як зазначається, фото зробила оперативна група Генштабу ЗСУ.

"На військовому арсеналі поблизу смт Калинівка продовжуються заходи з ліквідації наслідків події. Станом на 13:30 осередки загоряння локалізовані, нових не спостерігається. Місцями присутні поодинокі задимлення території", - повідомили у Генштабі.

На місці події працюють оперативна група на чолі з заступником начальника Генерального штабу ЗС України, фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

"Загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Міноборони, у зоні задимлення на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області було зафіксовано шість вибухів боєприпасів.

Міністерство оборони назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі.

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