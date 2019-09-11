Появились фото с места возгорания в районе арсенала в Калиновке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Фотографии с места возгорания и задымления в районе арсенала в Калиновке Винницкой области, где произошло несколько взрывов боеприпасов, обнародовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Как отмечается, фото сделала оперативная группа Генштаба ВСУ.
"На военном арсенале вблизи пгт Калиновка продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия. По состоянию на 13:30 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымления территории", - сообщили в Генштабе.
На месте происшествия работают оперативная группа во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.
"Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет", - отметили в Генштабе.
Напомним, по данным Минобороны, в зоне задымления на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.
Министерство обороны назвало горение сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.