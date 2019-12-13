Звіт Єврокомісії щодо Асоціації України та ЄС: головні тези

ukru
12:30 • 21008 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 110208 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 106472 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 123506 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 122987 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126524 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171137 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268451 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262211 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255326 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
25 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 20733 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 62753 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 38029 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 78551 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 28535 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 110208 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 123506 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 122987 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109881 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 122575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 4157 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 4424 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 28535 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 62753 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105537 перегляди
Актуальне
Звіт Єврокомісії щодо Асоціації України та ЄС: головні тези

Звіт Єврокомісії щодо Асоціації України та ЄС: головні тези

Київ • УНН

 • 13757 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейська комісія у власному звіті щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зазначила основні тези з успішно реалізованих завдань України, пише УНН з посиланням на відповідний документ.

У сфері торгівлі між ЄС та Україною:

Європейський Союз зберіг свої позиції як провідний експортний ринок України. Українська економіка продовжувала зростати, а її фінанси і банківський сектор стабілізувалися. Проте, у документі ЄК наголошується на необхідності поліпшення ділового клімату та заохочення інвестицій, зокрема шляхом “забезпечення верховенства закону і підтримки боротьби з корупцією”.

У ЄК підкреслили, що економічні та галузеві реформи привели до помітних досягнень, таким як закон про бюджет, митницю, дерегулювання ринку, державні закупівлі та охорону здоров’я. Проте, у звіті зазначено, що реформи в сфері прав інтелектуальної власності — залишалися обмеженими.

У сфері енергетики:

Поділ “Нафтогазу” має бути завершений до кінця поточного року, але реалізація реформи сектора електроенергетики залишається складною в нинішній структурі ринку. Експерти ЄС також зазначили, що почав свою діяльність Фонд енергоефективності, створений за підтримки ЄС в розмірі 104 млн. євро.

У питанні боротьби з явищем корупції:

Вищий антикорупційний суд України розпочав свою роботу 5 вересня. Його наявність важлива, адже до цього часу жоден високопоставлений український чиновник не був засуджений за корупцію.

Незаконне збагачення було знову криміналізоване, а закони про перезапуск Національного агентства з попередження корупції та захисту викривачів були прийняті.

Варто нагадати, що у Єврокомісії заявили про прогрес реформ в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.30
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,231.30
S&P 500
$5,637.28
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,020.99
Ethereum
$1,954.71