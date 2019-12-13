Звіт Єврокомісії щодо Асоціації України та ЄС: головні тези
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейська комісія у власному звіті щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зазначила основні тези з успішно реалізованих завдань України, пише УНН з посиланням на відповідний документ.
У сфері торгівлі між ЄС та Україною:
Європейський Союз зберіг свої позиції як провідний експортний ринок України. Українська економіка продовжувала зростати, а її фінанси і банківський сектор стабілізувалися. Проте, у документі ЄК наголошується на необхідності поліпшення ділового клімату та заохочення інвестицій, зокрема шляхом “забезпечення верховенства закону і підтримки боротьби з корупцією”.
У ЄК підкреслили, що економічні та галузеві реформи привели до помітних досягнень, таким як закон про бюджет, митницю, дерегулювання ринку, державні закупівлі та охорону здоров’я. Проте, у звіті зазначено, що реформи в сфері прав інтелектуальної власності — залишалися обмеженими.
У сфері енергетики:
Поділ “Нафтогазу” має бути завершений до кінця поточного року, але реалізація реформи сектора електроенергетики залишається складною в нинішній структурі ринку. Експерти ЄС також зазначили, що почав свою діяльність Фонд енергоефективності, створений за підтримки ЄС в розмірі 104 млн. євро.
У питанні боротьби з явищем корупції:
Вищий антикорупційний суд України розпочав свою роботу 5 вересня. Його наявність важлива, адже до цього часу жоден високопоставлений український чиновник не був засуджений за корупцію.
Незаконне збагачення було знову криміналізоване, а закони про перезапуск Національного агентства з попередження корупції та захисту викривачів були прийняті.
Варто нагадати, що у Єврокомісії заявили про прогрес реформ в Україні.