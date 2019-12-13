У Єврокомісії заявили про прогрес реформ в Україні - звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Єврокомісія у власному звіті повідомила, що новий президент, парламент і уряд України заявили про свою прихильність подальшому здійсненню Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, пише УНН з посиланням на відповідний документ ЄК.
В опублікованому документі йдеться, що за минулий рік Україна прийняла важливі закони та зміцнила державні інститути, але необхідна подальша робота, особливо для поліпшення ділового та інвестиційного клімату.
Верховний представник ЄС з закордонних справ, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррелль заявив, що: "“Угода про асоціацію продовжує зближувати Європейський Союз і Україну. Завдяки цій угоді Європейський союз став основним торговим партнером України, і з того часу, як два роки тому ЄС ввів безвізовий режим для громадян України, вони здійснили понад трьох мільйонів відвідувань”.
Боррель підкреслив, що ЄС вражений тим, що Україна проводить такі суттєві і важливі реформи, коли незалежність, територіальна цілісність та суверенітет країни під загрозою.
У свою чергу, комісар з питань сусідства Олівер Вархелі сказав: “Українська влада домоглася прогресу в проведенні реформ за минулий рік, особливо в сферах, які допоможуть створити основу для майбутнього зростання і процвітання для громадян України. Багато нещодавно прийнятих законів чекають свого виконання, і Європейський Союз буде і надалі супроводжувати цей процес”.
Додамо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери продовжили обговорення актуальних питань порядку денного Україна — ЄС.