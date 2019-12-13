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В Еврокомиссии заявили о прогрессе реформ в Украине - отчет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Еврокомиссия в своем отчете сообщила, что новый президент, парламент и правительство Украины заявили о своей приверженности дальнейшему осуществлению Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, пишет УНН со ссылкой на соответствующий документ ЕК.

В опубликованном документе говорится, что за прошлый год Украина приняла важные законы и укрепила государственные институты, но необходима дальнейшая работа, особенно для улучшения делового и инвестиционного климата.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррелль заявил, что: “Соглашение об ассоциации продолжает сближать Европейский Союз и Украина. Благодаря этой сделке Европейский союз стал основным торговым партнером Украины, и с тех пор, как два года назад ЕС ввел безвизовый режим для граждан Украины, они совершили более трех миллионов посещений”.

Боррель подчеркнул, что ЕС поражен тем, что Украина проводит такие существенные и важные реформы, когда независимость, территориальная целостность и суверенитет страны под угрозой.

В свою очередь, комиссар по вопросам соседства Оливер Вархели сказал: “Украинская власть добилась прогресса в проведении реформ за прошлый год, особенно в сферах, которые помогут создать основу для будущего роста и процветания для граждан Украины. Многие из недавно принятых законов ждут своего исполнения, и Европейский Союз будет и в дальнейшем сопровождать этот процесс”.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры продолжили обсуждение актуальных вопросов повестки дня Украина — ЕС.

Украинские Национальные Новости

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