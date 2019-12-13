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Отчет Еврокомиссии об Ассоциации Украины и ЕС: главные тезисы

Отчет Еврокомиссии об Ассоциации Украины и ЕС: главные тезисы

Киев  •  УНН

 • 13757 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейская комиссия в своем отчете по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС отметила основные тезисы из успешно реализованных задач Украины, пишет УНН со ссылкой на соответствующий документ.

В сфере торговли между ЕС и Украиной:

Европейский Союз сохранил свои позиции как ведущий экспортный рынок Украины. Украинская экономика продолжала расти, а ее финансы и банковский сектор стабилизировались. Однако, в документе ЕК отмечается необходимость улучшения делового климата и поощрения инвестиций, в том числе путем “обеспечения верховенства закона и поддержки борьбы с коррупцией”.

В ЕК подчеркнули, что экономические и отраслевые реформы привели к заметным достижений, таким как закон о бюджете, таможню, дерегулировании рынка, государственных закупках и здравоохранении. Однако, в отчете указано, что реформы в сфере прав интеллектуальной собственности — оставались ограниченными.

В сфере энергетики:

Разделение “Нафтогаза” должен быть завершено до конца текущего года, но реализация реформы сектора электроэнергетики остается сложной в нынешней структуре рынка. Эксперты ЕС также отметили, что начал свою деятельность Фонд энергоэффективности, созданный при поддержке ЕС в размере 104 млн. евро.

В вопросе борьбы с явлением коррупции:

Высший антикоррупционный суд Украины начал свою работу 5 сентября. Его наличие важно, ведь до сих пор ни один высокопоставленный украинский чиновник не был осужден за коррупцию.

Незаконное обогащение было вновь криминализированно, а законы о перезапуске Национального агентства по предупреждению коррупции и защите обличителей были приняты.

Стоит напомнить, что в Еврокомиссии заявили о прогрессе реформ в Украине.

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