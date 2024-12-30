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Звільнені з полону захисники України отримали особливі листівки-привітання

Звільнені з полону захисники України отримали особливі листівки-привітання

Київ • УНН

 • 38322 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець опублікував відео з реакцією звільнених воїнів на листівки-привітання. Захисники, які повернулися з російського полону, були зворушені теплими словами рідною мовою.

Дмитро Лубінець показав відео, як захисники України отримують привітання після повернення з полону

Захисники, які повернулися з полону отримали листівки-привітання, які їх розчулили. Обудсман України Дмитро Лубінець поділився милим відео, пише УНН.

Деталі

Листівки-привітання для Захисників, повернутих з полону. Українські воїни надзвичайно радіють рідній мові та теплим словам! Вітаємо вдома!

- зазначив Лубінець. 
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Нагадаємо

В рамках 11-го обміну у 2024 році з російського полону звільнено 189 українців, включаючи захисників Маріуполя та острова Зміїний. Серед звільнених 173 рядових та сержантів, 14 офіцерів та 2 цивільних. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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