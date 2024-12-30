Освобожденные из плена защитники Украины получили особые открытки-поздравления
Киев • УНН
Омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал видео с реакцией освобожденных воинов на открытки-поздравления. Защитники, которые вернулись из российского плена, были тронуты теплыми словами на родном языке.
Дмитрий Лубинец показал видео, как защитники Украины получают поздравления после возвращения из плена
Защитники, которые вернулись из плена получили открытки-поздравления, которые их растрогали. Обудсман Украины Дмитрий Лубинец поделился милым видео, пишет УНН.
Детали
Открытки-поздравления для Защитников, возвращенных из плена. Украинские воины очень радуются родному языку и теплым словам! Поздравляем дома!
Напомним,
В рамках 11-го обмена в 2024 году из российского плена освобождено 189 украинцев, включая защитников Мариуполя и острова Змеиный. Среди освобожденных 173 рядовых и сержантов, 14 офицеров и 2 гражданских.