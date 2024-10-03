Звернули увагу на триваючі геноцидні дії рф: у МЗС роз'яснили важливість резолюції ПАРЄ про визнання Голодомору

ukenru
13:46 • 928 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 20263 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 48617 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 81382 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 137266 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180302 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 259964 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165994 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141815 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128269 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126661 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 62613 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 96195 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 72731 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 58309 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 928 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126661 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 259964 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196766 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 227020 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5097 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 17901 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22251 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27455 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37695 перегляди
Актуальне
Звернули увагу на триваючі геноцидні дії рф: у МЗС роз'яснили важливість резолюції ПАРЄ про визнання Голодомору

Звернули увагу на триваючі геноцидні дії рф: у МЗС роз'яснили важливість резолюції ПАРЄ про визнання Голодомору

Київ • УНН

 • 14407 перегляди

ПАРЄ ухвалила резолюцію, що визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. Документ також підкреслює сучасні геноцидні наміри росії в її агресії проти України.

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення резолюції "Вшанування 90-х роковин Голодомору – Україні знову загрожує геноцид" Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), яка не лише підтверджує визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу, але й підкреслює сучасні геноцидні наміри російської федерації в її агресії проти України, передає УНН із посиланням на МЗС.

У відомстві зауважили, що "це важливе рішення вшановує пам'ять мільйонів невинних українців, які загинули внаслідок штучного голоду - геноциду, організованого радянським режимом. Визнаючи свідому політику, що призвела до масового голоду з метою знищення української національної ідентичності, ПАРЄ підкреслює важливість історичної правди та справедливості".

У резолюції ПАРЄ звертає особливу увагу на прямий зв'язок між минулими злочинами та сучасними звірствами російської федерації. Систематичні атаки проти цивільних людей, знищення цивільної інфраструктури, примусова депортація українських дітей та масові воєнні злочини і злочини проти людяності свідчать про геноцидний намір, спрямований на знищення української ідентичності.

"Ми глибоко вдячні членам ПАРЄ за їхню солідарність та підтримку. Це поновлене визнання служить потужним нагадуванням міжнародній спільноті про нагальну необхідність запобігти подальшим російським звірствам та притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах.

Україна залишається непохитною у своєму прагненні захищати свій суверенітет та оберігати свій народ. Ми закликаємо всі нації та міжнародні організації визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу, засудити триваючі агресивні і геноцидні дії росії та підтримати Україну в її боротьбі за свободу, права людини та верховенство права", - резюмували у МЗС.

ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу03.10.24, 13:17 • 11858 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63