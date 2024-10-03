Звернули увагу на триваючі геноцидні дії рф: у МЗС роз'яснили важливість резолюції ПАРЄ про визнання Голодомору
Київ • УНН
ПАРЄ ухвалила резолюцію, що визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. Документ також підкреслює сучасні геноцидні наміри росії в її агресії проти України.
Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення резолюції "Вшанування 90-х роковин Голодомору – Україні знову загрожує геноцид" Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), яка не лише підтверджує визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу, але й підкреслює сучасні геноцидні наміри російської федерації в її агресії проти України, передає УНН із посиланням на МЗС.
У відомстві зауважили, що "це важливе рішення вшановує пам'ять мільйонів невинних українців, які загинули внаслідок штучного голоду - геноциду, організованого радянським режимом. Визнаючи свідому політику, що призвела до масового голоду з метою знищення української національної ідентичності, ПАРЄ підкреслює важливість історичної правди та справедливості".
У резолюції ПАРЄ звертає особливу увагу на прямий зв'язок між минулими злочинами та сучасними звірствами російської федерації. Систематичні атаки проти цивільних людей, знищення цивільної інфраструктури, примусова депортація українських дітей та масові воєнні злочини і злочини проти людяності свідчать про геноцидний намір, спрямований на знищення української ідентичності.
"Ми глибоко вдячні членам ПАРЄ за їхню солідарність та підтримку. Це поновлене визнання служить потужним нагадуванням міжнародній спільноті про нагальну необхідність запобігти подальшим російським звірствам та притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах.
Україна залишається непохитною у своєму прагненні захищати свій суверенітет та оберігати свій народ. Ми закликаємо всі нації та міжнародні організації визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу, засудити триваючі агресивні і геноцидні дії росії та підтримати Україну в її боротьбі за свободу, права людини та верховенство права", - резюмували у МЗС.
ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу03.10.24, 13:17 • 11858 переглядiв