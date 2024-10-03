Обратили внимание на продолжающиеся геноцидные действия рф: в МИД разъяснили важность резолюции ПАСЕ о признании Голодомора

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие резолюции «Чествование 90-й годовщины Голодомора - Украине снова угрожает геноцид» Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), которая не только подтверждает признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа, но и подчеркивает современные геноцидные намерения российской федерации в ее агрессии против Украины, передает УНН со ссылкой на МИД.

В ведомстве отметили, что «это важное решение чтит память миллионов невинных украинцев, погибших в результате искусственного голода - геноцида, организованного советским режимом. Признавая сознательную политику, которая привела к массовому голоду с целью уничтожения украинской национальной идентичности, ПАСЕ подчеркивает важность исторической правды и справедливости».

В резолюции ПАСЕ обращает особое внимание на прямую связь между прошлыми преступлениями и современными зверствами российской федерации. Систематические атаки против гражданских людей, уничтожение гражданской инфраструктуры, принудительная депортация украинских детей и массовые военные преступления и преступления против человечности свидетельствуют о геноцидном намерении, направленном на уничтожение украинской идентичности.

«Мы глубоко благодарны членам ПАСЕ за их солидарность и поддержку. Это возобновленное признание служит мощным напоминанием международному сообществу о насущной необходимости предотвратить дальнейшие российские зверства и привлечь к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях.

Украина остается непоколебимой в своем стремлении защищать свой суверенитет и оберегать свой народ. Мы призываем все нации и международные организации признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа, осудить продолжающиеся агрессивные и геноцидные действия России и поддержать Украину в ее борьбе за свободу, права человека и верховенство права», - резюмировали в МИД.

ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа