Запланована зустріч між представниками російської делегації та Сполучених Штатів щодо врегулювання відносин була скасована за ініціативи америкаснкьої сторони.

Про це повідомила речниця мзс держави-агресора Марія Захарова, пише УНН.

Деталі

Зустріч рф та США щодо усунення подразників у відносинах скасована з ініціативи американської сторони - заявила Захарова.

Вона також висловила сподівання, що взята американською стороною пауза не буде надто довгою.

росія сподівається, що пауза, взята США у консультаціях з рф щодо роботи посольств, не стане надто довгою - сказала Захарова.

Доповнення

Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков повідомив, що питання щодо заміни Стамбула на якийсь інший майданчик для переговорів між росією та Україною наразі не обговорюється.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що рф готова продовжити переговори з Україною після 22 червня.