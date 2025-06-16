Встреча представителей россии и США по урегулированию отношений была отменена по инициативе американской стороны – мид рф
Киев • УНН
Представители рф и США должны были обсудить урегулирование отношений, но встреча была отменена по инициативе американской стороны. Москва выразила надежду на возобновление консультаций в ближайшее время.
Запланированная встреча между представителями российской делегации и Соединенных Штатов по урегулированию отношений была отменена по инициативе американской стороны.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД государства-агрессора Мария Захарова, пишет УНН.
Детали
Встреча рф и США по устранению раздражителей в отношениях отменена по инициативе американской стороны
Она также выразила надежду, что взятая американской стороной пауза не будет слишком долгой.
россия надеется, что пауза, взятая США в консультациях с рф по работе посольств, не станет слишком долгой
Дополнение
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков сообщил, что вопрос о замене Стамбула на какую-то другую площадку для переговоров между россией и Украиной пока не обсуждается.
российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что рф готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.