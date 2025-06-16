Запланированная встреча между представителями российской делегации и Соединенных Штатов по урегулированию отношений была отменена по инициативе американской стороны.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД государства-агрессора Мария Захарова, пишет УНН.

Детали

Встреча рф и США по устранению раздражителей в отношениях отменена по инициативе американской стороны - заявила Захарова.

Она также выразила надежду, что взятая американской стороной пауза не будет слишком долгой.

россия надеется, что пауза, взятая США в консультациях с рф по работе посольств, не станет слишком долгой - сказала Захарова.

Дополнение

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков сообщил, что вопрос о замене Стамбула на какую-то другую площадку для переговоров между россией и Украиной пока не обсуждается.

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что рф готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.