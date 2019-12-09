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Зустріч "нормандської четвірки": Зеленський хотів сісти на місце Путіна

Київ • УНН

 • 14734 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Перед початком зустрічі у "норманському форматі", коли лідери зайшли до зали, Президент України Володимир Зеленський сплутав стільці і хотів зайняти місце президента РФ Володимира Путіна, передає УНН.

Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов.

На записі видно, як лідери заходять до залу і Зеленський прямує до одного із стільців, але потім зупиняється і йде в інший бік, куди йому показує президент Франції Еммануель Макрон.

Ймовірно, Зеленський просто сплутав стільці і хотів зайняти місце президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Парижі почалась зустріч у "нормандському форматі".

Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.

Осознал ошибку: Зеленский хотел сесть на место Путина pic.twitter.com/yzMuOHMtEU

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Українські Національні Новини

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