Зустріч "нормандської четвірки": Зеленський хотів сісти на місце Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Перед початком зустрічі у "норманському форматі", коли лідери зайшли до зали, Президент України Володимир Зеленський сплутав стільці і хотів зайняти місце президента РФ Володимира Путіна, передає УНН.
Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов.
На записі видно, як лідери заходять до залу і Зеленський прямує до одного із стільців, але потім зупиняється і йде в інший бік, куди йому показує президент Франції Еммануель Макрон.
Ймовірно, Зеленський просто сплутав стільці і хотів зайняти місце президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, у Парижі почалась зустріч у "нормандському форматі".
Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Осознал ошибку: Зеленский хотел сесть на место Путина pic.twitter.com/yzMuOHMtEU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.