У Парижі почалась зустріч у "нормандському форматі"
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. У понеділок, 9 грудня в Єлисейському палаці розпочалась зустріч у “нормандському форматі” на найвищому рівні за участі Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, після зустрічі у Президента заплановані переговори з російським лідером Володимиром Путіним.
Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Як писав УНН раніше, зустріч лідерів у “нормандському форматі” відбудеться за круглим столом одного з залів Єлисейського палацу.
Так, президенти Франції Еммануель Макрон, Росії Володимир Путін та України Володимир Зеленський і канцлер Ангела Меркель розмовлятимуть за круглим столом, позаду них знаходитимуться члени делегацій.
У кімнаті встановлені прапори кожної з країн-учасниць формату. Зустріч мала розпочатись о 16:30 за місцевим часом, але станом на 16:33 в кімнаті нема нікого з представників делегацій.