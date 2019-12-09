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Путін сидітиме навпроти Зеленського: показали зал, де зустрінеться "нормандська четвірка"

Путін сидітиме навпроти Зеленського: показали зал, де зустрінеться "нормандська четвірка"

Київ • УНН

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ПАРИЖ- КИЇВ. 9 грудня. УНН. Зустріч лідерів у “нормандському форматі” відбудеться за круглим столом одного з залів Єлисейського палацу, передає кореспондент УНН.

Так, президенти Франції Еммануель Макрон, Росії Володимир Путін та України Володимир Зеленський і канцлер Ангела Меркель розмовлятимуть за круглим столом, позаду них знаходитимуться члени делегацій.

У кімнаті встановлені прапори кожної з країн-учасниць формату. Зустріч мала розпочатись о 16:30 за місцевим часом, але станом на 16:33 в кімнаті нема нікого з представників делегацій.

Також стало відомо, як розміститься "нормандська четвірка": місце Путіна навпроти Зеленського, зліва від нього Меркель, праворуч - Макрон.

Нагадаємо, за інформацією з Офісу Президента, двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.

Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.

Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.

Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.

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