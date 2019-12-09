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В Париже началась встреча в "нормандском формате"

В Париже началась встреча в "нормандском формате"

Киев  •  УНН

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ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. В понедельник, 9 декабря в Елисейском дворце началась встреча в “нормандском формате” на высшем уровне с участием Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

Отметим, после встречи у Президента запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.

Как писал УНН ранее, встреча лидеров в “нормандском формате” состоится за круглым столом одного из залов Елисейского дворца.

Так, президенты Франции Эммануэль Макрон, России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский и канцлер Ангела Меркель разговаривать за круглым столом, позади них будут находиться члены делегаций.

В комнате установлены флаги каждой из стран-участниц формата. Встреча должна была начаться в 16:30 по местному времени, но по состоянию на 16:33 в комнате никого нет из представителей делегаций.

Украинские Национальные Новости

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