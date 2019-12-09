Встреча "нормандской четверки": Зеленский хотел сесть на место Путина

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

На записи видно, как лидеры заходят в зал и Зеленский направляется к одному из стульев, но затем останавливается и идет в другую сторону, куда ему показывает президент Франции Эммануэль Макрон.

Вероятно, Зеленский просто спутал стулья и хотел занять место президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в Париже началась встреча в "нормандском формате".

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.

Осознал ошибку: Зеленский хотел сесть на место Путина pic.twitter.com/yzMuOHMtEU