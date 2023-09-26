Зустріч координаційної платформи Єврокомісія-Україна щодо експорту зерна відбудеться в четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У четвер відбудеться наступна зустріч координаційної платформи Єврокомісія-Україна для вирішення проблеми експорту українського зерна до п'яти сусідніх країн ЄС. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
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«28 вересня буде наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту, де фіналізуємо ці пропозиції, щоб план почав діяти якнайшвидше», - повідомив Шмигаль.
Доповнення
Підписано постанову про запровадження механізму верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн.
Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження. Як повідомили у Мінагрополітики, про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі колег з країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).