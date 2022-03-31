ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Українські військові звільнили села Лукашівку та Слободу у Чернігівській області. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, пише УНН.
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"ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухових "подарунків" від орків", - повідомив Чаус.
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За його словами, місцеві жителі змучені, але це не похитнуло віру в Україну. Голова ОДА перебуває на місці зі своїм заступником Дмитром Синенком та радником Вячеславом Скоряком й іншими колегами.
Нагадаємо
29 березня у міноборони росії заявили, що скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що слова про "відхід" військ рф з Київського та Чернігівського напрямків - не відведення, а наслідки роботи українських військових.
Чаус невпевнений, що пересування військ рф по території області можна назвати відведенням.