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ВСУ освободили Лукашовку и Слободу в Черниговской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Украинские военные освободили села Лукашевку и Слободу в Черниговской области. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

ВСУ освободили Лукашовку и Слободу в Черниговской области

Цитата

"ВСУ освободили Лукашевку и Слободу. Там осталось немало взрывных "подарков" от орков", - сообщил Чаус.

Детали 

По его словам, местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Председатель ОГА находится на месте со своим заместителем Дмитрием Синенком и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами.

Напомним

29 марта в минобороны россии заявили, что сократят боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что слова об "отходе" войск рф с киевского и черниговского направлений - не отвод, а последствия работы украинских военных.

Чаус не уверен, что передвижение войск рф по территории области можно назвать отводом.

Украинские Национальные Новости

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