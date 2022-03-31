ВСУ освободили Лукашовку и Слободу в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Украинские военные освободили села Лукашевку и Слободу в Черниговской области. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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"ВСУ освободили Лукашевку и Слободу. Там осталось немало взрывных "подарков" от орков", - сообщил Чаус.
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По его словам, местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Председатель ОГА находится на месте со своим заместителем Дмитрием Синенком и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами.
Напомним
29 марта в минобороны россии заявили, что сократят боевые действия на киевском и черниговском направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что слова об "отходе" войск рф с киевского и черниговского направлений - не отвод, а последствия работы украинских военных.
Чаус не уверен, что передвижение войск рф по территории области можно назвать отводом.