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ЗСУ знешкодили за добу 1110 окупантів, два танки та 73 БПЛА

Київ • УНН

 • 642 перегляди

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1110 військових, 2 танки та 40 артилерійських систем. Це призвело до загальних втрат особового складу противника до понад мільйона.

ЗСУ знешкодили за добу 1110 окупантів, два танки та 73 БПЛА

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1110 своїх військових, 2 танки та 40 артилерійських систем. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1022090 (+1110) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10985 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22931 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 29794 (+40)
          • РСЗВ ‒ 1427 (0)
            • засоби ППО ‒ 1191 (+1)
              • літаків ‒ 420 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43013 (+73)
                    • крилаті ракети ‒ 3436 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53786 (+90)
                            • спеціальна техніка ‒ 3921 (0)

                              Дані уточнюються. 

                              Нагадаємо

                              Від початку доби 1 липня на фронті зафіксовано 112 боєзіткнень. Генштаб ЗСУ повідомив про численні авіаудари та обстріли, а також значні втрати ворога на Покровському напрямку.  

                              росія втратила понад 30 літаків Су-34 під час війни в Україні - британська розвідка01.07.25, 17:14 • 1331 перегляд

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                              Gas TTF
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