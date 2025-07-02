ЗСУ знешкодили за добу 1110 окупантів, два танки та 73 БПЛА
Київ • УНН
За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1110 військових, 2 танки та 40 артилерійських систем. Це призвело до загальних втрат особового складу противника до понад мільйона.
За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1110 своїх військових, 2 танки та 40 артилерійських систем. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1022090 (+1110) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10985 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22931 (+3)
- артилерійських систем ‒ 29794 (+40)
- РСЗВ ‒ 1427 (0)
- засоби ППО ‒ 1191 (+1)
- літаків ‒ 420 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43013 (+73)
- крилаті ракети ‒ 3436 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53786 (+90)
- спеціальна техніка ‒ 3921 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби 1 липня на фронті зафіксовано 112 боєзіткнень. Генштаб ЗСУ повідомив про численні авіаудари та обстріли, а також значні втрати ворога на Покровському напрямку.
росія втратила понад 30 літаків Су-34 під час війни в Україні - британська розвідка01.07.25, 17:14 • 1331 перегляд