ВСУ уничтожили за сутки 1110 оккупантов, два танка и 73 БПЛА
Киев • УНН
За минувшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1110 военных, 2 танка и 40 артиллерийских систем. Это привело к общим потерям личного состава противника до более миллиона.
За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1110 своих военных, 2 танка и 40 артиллерийских систем. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1022090 (+1110) человек ликвидировано
- танков ‒ 10985 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22931 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 29794 (+40)
- РСЗО ‒ 1427 (0)
- средства ПВО ‒ 1191 (+1)
- самолетов ‒ 420 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43013 (+73)
- крылатые ракеты ‒ 3436 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53786 (+90)
- специальная техника ‒ 3921 (0)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток 1 июля на фронте зафиксировано 112 боестолкновений. Генштаб ВСУ сообщил о многочисленных авиаударах и обстрелах, а также значительных потерях врага на Покровском направлении.
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