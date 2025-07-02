ВСУ уничтожили за сутки 1110 оккупантов, два танка и 73 БПЛА

За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1110 своих военных, 2 танка и 40 артиллерийских систем. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1022090 (+1110) человек ликвидировано

танков ‒ 10985 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 22931 (+3)

артиллерийских систем ‒ 29794 (+40)

РСЗО ‒ 1427 (0)

средства ПВО ‒ 1191 (+1)

самолетов ‒ 420 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43013 (+73)

крылатые ракеты ‒ 3436 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53786 (+90)

специальная техника ‒ 3921 (0)

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток 1 июля на фронте зафиксировано 112 боестолкновений. Генштаб ВСУ сообщил о многочисленных авиаударах и обстрелах, а также значительных потерях врага на Покровском направлении.

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