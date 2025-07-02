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ВСУ уничтожили за сутки 1110 оккупантов, два танка и 73 БПЛА

Киев • УНН

 • 503 просмотра

За минувшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1110 военных, 2 танка и 40 артиллерийских систем. Это привело к общим потерям личного состава противника до более миллиона.

ВСУ уничтожили за сутки 1110 оккупантов, два танка и 73 БПЛА

За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1110 своих военных, 2 танка и 40 артиллерийских систем. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.  

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1022090 (+1110) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10985 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 22931 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 29794 (+40)
          • РСЗО ‒ 1427 (0)
            • средства ПВО ‒ 1191 (+1)
              • самолетов ‒ 420 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43013 (+73)
                    • крылатые ракеты ‒ 3436 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53786 (+90)
                            • специальная техника ‒ 3921 (0)

                              Данные уточняются. 

                              Напомним

                              С начала суток 1 июля на фронте зафиксировано 112 боестолкновений. Генштаб ВСУ сообщил о многочисленных авиаударах и обстрелах, а также значительных потерях врага на Покровском направлении.  

                              россия потеряла более 30 самолетов Су-34 во время войны в Украине - британская разведка01.07.25, 17:14 • 1311 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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