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ЗСУ змусили тікати окупантів при їх спробі наступу у напрямку Мар’їнки – Генштаб

ЗСУ змусили тікати окупантів при їх спробі наступу у напрямку Мар’їнки – Генштаб

Київ • УНН

 • 76947 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Українські військові змусили тікати російських загарбників, коли ті спробували наступати у напрямку Мар’їнки на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар’їнки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жереб’янки та Кам’янське. Авіаударів завдано поблизу Шевченко та Золотої Ниви.

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"У напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець", - інформує Генштаб.

Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:
• На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
• На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей та демонструвати свою присутність застосуванням артилерії. Так, ворог обстріляв райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.
• На Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ до державного кордону.
• Здійснював обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.
• Ворог завдав ударів із озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вів повітряну розвідку БпЛА.
• На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка. Завдав авіаудару поблизу Богородичного.
• На Краматорському напрямку активних дій підрозділи противника не вели. Обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка, Виїмка та Івано-Дар’ївка. Авіаудари зафіксовано неподалік Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Спірного.
• На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.
• На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу Сил оборони України. Продовжує вогневий вплив для сковування дій наших військ. Обстріли із ствольної та реактивної артилерії фіксувалися в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка, Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське, Благодатне, Котляреве, Шевченкове, Зоря, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.

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