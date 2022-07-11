ВСУ заставили бежать оккупантов при их попытке наступления в направлении Марьинки – Генштаб

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"Снова, можно уже сказать традиционно, наши воины заставили бежать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Невельское, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Владимировка, Павлов, Большая Новоселка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Загорное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Жребьянки и Камеянское. Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы.

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"В направлении Краснополья наши воины отразили очередной вражеский штурм и свели все попытки оккупантов продвинуться насмарку", - информирует Генштаб.

Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:

• На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

• На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей и демонстрировать свое присутствие применением артиллерии. Так, враг обстрелял районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.

• На Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск к государственной границе.

• Совершал обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка Победа, Питомник и Русская Лозовая.

• Враг нанес удары из вооружения вертолетов Ка-52 неподалеку от Лебяжего, Верхнего Салтова и Прудянки. Возле последнего вел воздушную разведку БПЛА.

• На Славянском направлении противник производит огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Курулька, Черкасское, Краснополье, Маяк и Новониколаевка. Нанес авиаудар вблизи Богородичного.

• На Краматорском направлении активных действий подразделения противника не вели. Обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Выемка и Ивано-Дарьевка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

• На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районы Часового Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25 вблизи Покровского и Яковлевки.

• В Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления Сил обороны Украины. Продолжает огневое влияние для сковывания действий наших войск. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Шевченково, Заря, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.

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