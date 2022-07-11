ВСУ заставили бежать оккупантов при их попытке наступления в направлении Марьинки – Генштаб

ukru
13:08 • 8085 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 31078 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 45834 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 78051 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114917 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124815 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112562 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141735 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139916 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114119 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 78197 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 68178 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 35157 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 31302 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 79095 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 78051 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 79095 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240742 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270581 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207433 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 16030 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 114917 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103542 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121292 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123685 просмотра
Актуальное
ВСУ заставили бежать оккупантов при их попытке наступления в направлении Марьинки – Генштаб

ВСУ заставили бежать оккупантов при их попытке наступления в направлении Марьинки – Генштаб

Киев • УНН

 • 76945 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Украинские военные заставили бежать российских захватчиков, когда те попытались наступать в направлении Марьинки в Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Снова, можно уже сказать традиционно, наши воины заставили бежать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Невельское, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Владимировка, Павлов, Большая Новоселка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Загорное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Жребьянки и Камеянское. Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацгвардейцы уничтожили передовые группы наблюдения оккупантов в Донецкой области

"В направлении Краснополья наши воины отразили очередной вражеский штурм и свели все попытки оккупантов продвинуться насмарку", - информирует Генштаб.

Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:
• На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
• На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей и демонстрировать свое присутствие применением артиллерии. Так, враг обстрелял районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.
• На Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск к государственной границе.
• Совершал обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка Победа, Питомник и Русская Лозовая.
• Враг нанес удары из вооружения вертолетов Ка-52 неподалеку от Лебяжего, Верхнего Салтова и Прудянки. Возле последнего вел воздушную разведку БПЛА.
• На Славянском направлении противник производит огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Курулька, Черкасское, Краснополье, Маяк и Новониколаевка. Нанес авиаудар вблизи Богородичного.
• На Краматорском направлении активных действий подразделения противника не вели. Обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Выемка и Ивано-Дарьевка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.
• На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районы Часового Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25 вблизи Покровского и Яковлевки.
• В Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления Сил обороны Украины. Продолжает огневое влияние для сковывания действий наших войск. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Шевченково, Заря, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные во время наступления вражеской танковой роты уничтожили девять танков оккупантов

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы