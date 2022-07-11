Нацгвардійці знищили передові групи спостереження окупантів на Донеччині

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Як зазначили, окупанти, окрім військової техніки, використовували цивільні автомобілі та маскування. Проте гвардійці виявили їх ще на шляху просування. Вони дочекалися зручного моменту для того, щоб завдати по ворогу точкові удари з артилерії та скинути з дронів ВОГи.

Нагадаємо

Українські військові під час наступу ворожої танкової роти знищили дев'ять танків окупантів.