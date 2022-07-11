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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацгвардейцы уничтожили передовые группы наблюдения оккупантов в Донецкой области

Нацгвардейцы уничтожили передовые группы наблюдения оккупантов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 195353 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Спецназовцы Национальной гвардии уничтожили передовые группы наблюдения российских оккупантов в Донецкой области, сообщает УНН.

Детали

Как отметили, оккупанты, кроме военной техники, использовали гражданские автомобили и маскировку. Однако гвардейцы обнаружили их еще на пути продвижения. Они дождались удобного момента для того, чтобы нанести по врагу точечные удары с артиллерии и сбросить с дронов ВОГи.

Напомним

Украинские военные во время наступления вражеской танковой роты уничтожили девять танков оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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