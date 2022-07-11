Нацгвардейцы уничтожили передовые группы наблюдения оккупантов в Донецкой области

Детали

Как отметили, оккупанты, кроме военной техники, использовали гражданские автомобили и маскировку. Однако гвардейцы обнаружили их еще на пути продвижения. Они дождались удобного момента для того, чтобы нанести по врагу точечные удары с артиллерии и сбросить с дронов ВОГи.

Напомним

Украинские военные во время наступления вражеской танковой роты уничтожили девять танков оккупантов.