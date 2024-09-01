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ЗСУ відбили 166 атак окупантів, завдавши їм значних втрат

ЗСУ відбили 166 атак окупантів, завдавши їм значних втрат

Київ • УНН

 • 19823 перегляди

Українські військові успішно протистоять спробам ворога просунутися вглиб території. За добу відбулося 166 бойових зіткнень, ЗСУ завдали противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. З початку доби відбулося 166 бойових зіткнень. Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Російські загарбники завдали по території України одиного ракетного удару, застосувавши 14 ракет, 55 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, також задіяли 427 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив близько 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили п’ять атак поблизу Вовчанська та Липців. Підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 70 окупантів загиблими та пораненими, знищено два танка, дві ББМ, 35 БпЛА та шість автомобілів. Крім того, пошкоджено три ББМ та шість автомобілів окупанта.

Чотирнадцять разів ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення триває.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів намагалися просунутися поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Захисники України відбили 16 атак ворога, ще один бій триває поблизу Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів здійснив атакувальні дії в районах Верхньокам’янського та Роздолівки. Шість атак вже відбито нашими оборонцями, ще три - тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили п’ять штурмових дій в районах Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 16 разів атакували поблизу Торецька та Неліпівки. Триває бій.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 62. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Нашими захисниками відбито 58 ворожих атак, чотири бойових зіткнення ще продовжуються. Найгарячіше сьогодні в районі Новогродівки, де відбулось 27 бойвих зіткнень.

Попередні втрати агресора склали 212 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено три бойових броньованих машин та автомобіль, пошкоджено п’ять артилерійських систем та два атомобіля.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Двадцять одну атаку відбито, ще дві - триває.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку за сьогодні агресор 13 разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Українські воїни зупинили десять ворожих атак, ще три - триває.

Сьогодні на Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

Окремо варто відзначити воїнів 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського ЗС України, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат.

Генштаб: 179 бойових зіткнень за добу, найгарячіше на Покровському напрямку30.08.24, 23:19 • 81990 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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