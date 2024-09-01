Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала суток произошло 166 боевых столкновений. Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив 14 ракет, 55 авиаударов с применением 63 КАБов, также задействовали 427 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил около 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня осуществили пять атак вблизи Волчанска и Липцов. Подразделения Сил обороны отбили три штурмовых действия противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 70 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожено два танка, две ББМ, 35 БпЛА и шесть автомобилей. Кроме того, повреждены три ББМ и шесть автомобилей оккупанта.

Четырнадцать раз враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки и Глушковки. Два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз пытались продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Защитники Украины отбили 16 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Макеевки.

На Северском направлении враг девять раз осуществил атакующие действия в районах Верхнекаменского и Раздоловки. Шесть атак уже отбиты нашими защитниками, еще три - продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили пять штурмовых действий в районах Андреевки, Клещеевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 16 раз атаковали вблизи Торецка и Нелиповки. Продолжается бой.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 62. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Нашими защитниками отражено 58 вражеских атак, четыре боевых столкновения еще продолжаются. Горячее всего сегодня в районе Новогродовки, где состоялось 27 боевых столкновений.

Предварительные потери агрессора составили 212 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожено три боевых бронированных машины и автомобиль, повреждены пять артиллерийских систем и два атомобиля.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Двадцать одна атака отбита, еще две - продолжается.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении за сегодня агрессор 13 раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Константиновки и Макаровки. Украинские воины остановили десять вражеских атак, еще три - продолжается.

Сегодня на Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении две попытки врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск.

Отдельно стоит отметить воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ и 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ВС Украины, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам ощутимые потери.

Генштаб: 179 бойових зіткнень за добу, найгарячіше на Покровському напрямку