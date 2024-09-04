ЗСУ почали використовувати дрон "‎Дракон", який випалює територію термітом

Українські військові почали використовувати на фронті нові дрони "Дракони", які випалюють територію під собою за допомогою терміту. Про це пише BILD, передає УНН.

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Так, бійці 108 окремої бригади територіальної оборони України оприлюднили відео, застосування FPV-дрона, який розсипає над позиціями російських військових терміт.

Як вказує видання, бійці ЗСУ ще торік замислилися над тим, як можна використовувати термітну суміш разом із безпілотниками. У результаті вони дійшли висновку, що під стандартним FPV-дроном можна помістити близько 500 грамів термітної суміші.

На відео вогняний дощ над російськими позиціями триває близько 20 секунд, у результаті спалахує лісосмуга завдовжки приблизно 100 метрів.

Вже за кілька секунд після застосування термітної суміші на землі можна розрізнити вибухи. Ймовірно, під вогонь поширився на боєприпаси росіян.

Температура горіння терміту становить приблизно 2500 градусів - це означає, що розпечена суміш за лічені секунди роз'їдає навіть залізо, а міномети, гранати та патрони стають смертоносними для своїх власників.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олексанр Рувін розповів, що фахівці установи постійно долучаються до тестувань нових зразків української зброї. Зокрема, безпілотників вітчизняного виробництва.

Наше завдання не нашкодити, а підказати, що потрібно доробити, щоб ці прилади були ефективними. Ми надаємо свої рекомендації. Можуть відрізнятися завдання і призначення для яких виробники готують свою техніку. Підрозділи ЗСУ можуть потребувати дронів для одних завдань, розвідка – інших, протиповітряна оборона – ще інших. Кожен раз є різні вимоги і вони мають бути виконані перед придбанням і використанням