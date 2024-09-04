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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ начали использовать дрон "Дракон", который выжигает территорию термитом

ВСУ начали использовать дрон "Дракон", который выжигает территорию термитом

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 13:12  •  6615 просмотра

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Украинские военные применяют FPV-дроны, которые рассыпают термитную смесь над позициями противника. Температура горения термита достигает 2500 градусов, что способно уничтожить технику и боеприпасы врага.

Украинские военные начали использовать на фронте новые дроны «Драконы», которые выжигают территорию под собой с помощью термита. Об этом пишет BILD, передает УНН.

Детали

Так, бойцы 108 отдельной бригады территориальной обороны Украины обнародовали видео, применения FPV-дрона, который рассыпает над позициями российских военных термиты. 

Как указывает издание, бойцы ВСУ еще в прошлом году задумались над тем, как можно использовать термитную смесь вместе с беспилотниками. В результате они пришли к выводу, что под стандартным FPV-дроном можно поместить около 500 граммов термитной смеси.

На видео огненный дождь над российскими позициями длится около 20 секунд, в результате вспыхивает лесополоса длиной около 100 метров.

Уже через несколько секунд после применения термитной смеси на земле можно различить взрывы. Вероятно, под огонь распространился на боеприпасы россиян. 

Температура горения термита составляет примерно 2500 градусов - это означает, что раскаленная смесь за считанные секунды разъедает даже железо, а минометы, гранаты и патроны становятся смертоносными для своих владельцев. 

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Алексанр Рувин рассказал, что специалисты учреждения постоянно приобщаются к тестированию новых образцов украинского оружия. В частности, беспилотников отечественного производства.

Наша задача не навредить, а подсказать, что нужно доработать, чтобы эти приборы были эффективными. Мы предоставляем свои рекомендации. Могут отличаться задачи и назначения для которых производители готовят свою технику. Подразделения ВСУ могут нуждаться в дронах для одних задач, разведка - других, противовоздушная оборона - еще других. Каждый раз есть разные требования и они должны быть выполнены перед приобретением и использованием

- отметил Рувин.

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локализация производства дронов в Украине достигает 98%. Украина уже производит более 1 млн дронов и продолжает наращивать производство собственного оружия.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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