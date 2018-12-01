“Зоря” обіграла “Десну” у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Футбольний клуб “Зоря” обіграв “Десну” в Києві з рахунком 2:00, повідомляє УНН.
Зустріч “Десни” і “Зорі” відкрила програму матчів 17-го туру чемпіонату України на 1 грудня.
Луганчани забили по голу в обох таймах. Обидва рази починалася атака зліва, а завершували її ударом справа.
“Зоря” піднялася з сьомого місця в турнірній таблиці на четверте, набравши 25 очок. Попереду тільки “Шахтар” (41), “Олександрія” (33) і “Динамо” (32).
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