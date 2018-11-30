Жеребкування Євро-2020: делегація ФФУ летить до Ірландії

“Цього дня (1 грудня — ред.) відбудуться перші заходи, зокрема засідання в рамках Програми УЄФА для керівників вищої ланки національних асоціацій, в якій від України, крім голови федерації, візьме участь і генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький. Також у перший день зібрання всіх футбольних асоціацій пройде інформаційна сесія щодо обслуговування команд під час турніру Євро-2020 та семінар для прес-офіцерів національних асоціацій”, — поінформували у ФФУ.

Жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи розпочнеться о 11 годині за місцевим часом, у Виставковому центрі Дубліна.

“На визначальній для європейського футболу події будуть присутні головні тренери всіх національних команд, зокрема й керманич синьо-жовтих Андрій Шевченко. Україна за результатами виступу в Лізі націй потрапила до другого кошика для жеребкування”, — йдеться у повідомленні та додається, що засідання координаційної групи фінального турніру відбудеться того ж дня — 2 грудня.

Деякі національні федерації продовжать роботу в Ірландії і в понеділок, 3 грудня, продовжили у Федерації.

“Цього дня відбудеться жеребкування фінальної частини Ліги націй УЄФА, яке визначить півфінальні пари команд-переможниць груп у Лізі А, серед яких Португалія, Швейцарія, Нідерланди та Англія. Фінальний турнір першого історичного розіграшу Ліги націй відбудеться на початку червня наступного року в Португалії”, — розповіли у ФФУ.