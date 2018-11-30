Жеребьевка Евро-2020: делегация ФФУ летит в Ирландию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Дублине 2 декабря состоится жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы. 1 декабря до столицы Ирландии отправится делегация Федерации футбола Украины и ее президент Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации.
“В этот день (1 декабря — ред.) состоятся первые мероприятия, в частности заседание в рамках Программы УЕФА для руководителей высшего звена национальных ассоциаций, в которой от Украины, кроме председателя федерации, примет участие и генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий. Также в первый день собрания всех футбольных ассоциаций пройдет информационная сессия по обслуживанию команд во время турнира Евро-2020 и семинар для пресс-офицеров национальных ассоциаций”, — сообщили в ФФУ.
Жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы начнется в 11:00 по местному времени, в Выставочном центре Дублина.
“На определяющем для европейского футбола событии будут присутствовать главные тренеры всех национальных команд, в том числе руководитель сине-желтых Андрей Шевченко. Украина по результатам выступления в Лиге наций попала во вторую корзину для жеребьевки”, — говорится в сообщении и добавляется, что заседание координационной группы финального турнира состоится в тот же день — 2 декабря.
Некоторые национальные федерации продолжат работу в Ирландии и в понедельник, 3 декабря, отметили в Федерации.
“В этот день состоится жеребьевка финальной части Лиги наций УЕФА, которое определит полуфинальные пары команд-победительниц групп в Лиге А, среди которых Португалия, Швейцария, Нидерланды и Англия. Финальный турнир первого исторического розыгрыша Лиги наций состоится в начале июня следующего года в Португалии”, — рассказали в ФФУ.