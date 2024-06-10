Золото знову росте у ціні після найбільшого падіння за останні три роки

У понеділок ціни на золото злегка зросли після того, як на попередній сесії вони зазнали найбільшого падіння за останні три з половиною роки. Таке підвищення відбулося на фоні невтішних даних з Китаю та США, які не виправдали очікувань інвесторів.Про це пише Reuters, передає УНН.

Спотове золото зросло на 0,5% до 2304,92 доларів за унцію станом на 12:00 GMT. У той же час, ф'ючерси на золото в США знизились на 0,1% до 2323,20 доларів.

Злитки втратили близько 83 доларів минулої п’ятниці, впавши на 3,5% у своєму найбільшому одноденному спаді з листопада 2020 року після публікації звіту про робочі місця в США, який перевершив прогнози та зменшив сподівання на скорочення процентних ставок у вересні. Також новини про те, що центральний банк Китаю припиняє закупівлі золота, підштовхнули інвесторів відступити від ставок на попит у Китаї.

Народний банк Китаю (НБК) ніколи не був постійним покупцем. Були окремі фази купівлі, за якими слідували багатомісячні перерви. Але до тих пір, поки НБК не відновить купівлю, ціни на золото можуть торгуватися в бік, оскільки Китай Тема купівлі є ключовим ринковим фокусом.З огляду на те, що в п’ятницю ми зробили цей вирішальний сентиментальний крок, я був би дуже здивований, якщо ми знову отримаємо спалах волатильності такого ж розміру цього тижня, якщо тільки не станеться серйозного сюрпризу з боку ІСЦ або ФРС, але це здається малоймовірним