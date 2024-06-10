Золото знову росте у ціні після найбільшого падіння за останні три роки

ukenru
10:47 • 30308 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 49471 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 49440 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63738 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78135 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115018 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138119 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140069 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247603 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171329 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 16712 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41626 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 24116 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44660 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 32824 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247603 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365888 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380647 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295740 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368522 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 2439 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 2747 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62615 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79068 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90261 перегляди
Актуальне
Золото знову росте у ціні після найбільшого падіння за останні три роки

Золото знову росте у ціні після найбільшого падіння за останні три роки

Київ • УНН

 • 17181 перегляди

Ціни на золото трохи зросли в понеділок після найсильнішого падіння за останні три сесії на тлі невтішних даних з Китаю і Сполучених Штатів, які не виправдали очікувань інвесторів.

У понеділок ціни на золото злегка зросли після того, як на попередній сесії вони зазнали найбільшого падіння за останні три з половиною роки. Таке підвищення відбулося на фоні невтішних даних з Китаю та США, які не виправдали очікувань інвесторів.Про це пише Reuters, передає УНН.

Спотове золото зросло на 0,5% до 2304,92 доларів за унцію станом на 12:00 GMT. У той же час, ф'ючерси на золото в США знизились на 0,1% до 2323,20 доларів.

Злитки втратили близько 83 доларів минулої п’ятниці, впавши на 3,5% у своєму найбільшому одноденному спаді з листопада 2020 року після публікації звіту про робочі місця в США, який перевершив прогнози та зменшив сподівання на скорочення процентних ставок у вересні. Також новини про те, що центральний банк Китаю припиняє закупівлі золота, підштовхнули інвесторів відступити від ставок на попит у Китаї.

Народний банк Китаю (НБК) ніколи не був постійним покупцем. Були окремі фази купівлі, за якими слідували багатомісячні перерви. Але до тих пір, поки НБК не відновить купівлю, ціни на золото можуть торгуватися в бік, оскільки Китай Тема купівлі є ключовим ринковим фокусом.З огляду на те, що в п’ятницю ми зробили цей вирішальний сентиментальний крок, я був би дуже здивований, якщо ми знову отримаємо спалах волатильності такого ж розміру цього тижня, якщо тільки не станеться серйозного сюрпризу з боку ІСЦ або ФРС, але це здається малоймовірним

- сказав аналітик Julius Baer Карстен Менке.

Ринок звертає основну увагу на майбутній звіт про споживчу інфляцію в США, який має бути опублікований у середу, того ж дня, коли Федеральна резервна система прийме рішення щодо своєї монетарної політики.

Очікується, що цього тижня ФРС не внесе змін у свою політику, тому основна увага буде приділена коментарям голови ФРС Джерома Пауелла та оновленням економічних прогнозів. Шанси на зниження ставок у вересні знизилися до 49% з 70% після останнього звіту про зайнятість.

За даними UBS, очікується, що ФРС підвищить свої прогнози щодо можливих скорочень ставок у 2024 році до двох з трьох, але вересневе зниження залишається базовим сценарієм, попри необхідність зниження інфляції. Тим часом ціни на спотове срібло зросли на 2,1% до 29,77 долара за унцію, платина зросла на 0,1% до 964,73 долара, а паладій піднявся на 0,7% до 918,55 долара.

Нагадаємо

Контрабанда золота з Африки стрімко зросла за останнє десятиліття, при цьому велика частина незаконного вивезеного дорогоцінного металу експортується до ОАЕ.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
reutersReuters
afrykaАфрика
obiednani-arabski-emiratyОб'єднані Арабські Емірати
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51