Золото знову росте у ціні після найбільшого падіння за останні три роки
Київ • УНН
Ціни на золото трохи зросли в понеділок після найсильнішого падіння за останні три сесії на тлі невтішних даних з Китаю і Сполучених Штатів, які не виправдали очікувань інвесторів.
У понеділок ціни на золото злегка зросли після того, як на попередній сесії вони зазнали найбільшого падіння за останні три з половиною роки. Таке підвищення відбулося на фоні невтішних даних з Китаю та США, які не виправдали очікувань інвесторів.Про це пише Reuters, передає УНН.
Спотове золото зросло на 0,5% до 2304,92 доларів за унцію станом на 12:00 GMT. У той же час, ф'ючерси на золото в США знизились на 0,1% до 2323,20 доларів.
Злитки втратили близько 83 доларів минулої п’ятниці, впавши на 3,5% у своєму найбільшому одноденному спаді з листопада 2020 року після публікації звіту про робочі місця в США, який перевершив прогнози та зменшив сподівання на скорочення процентних ставок у вересні. Також новини про те, що центральний банк Китаю припиняє закупівлі золота, підштовхнули інвесторів відступити від ставок на попит у Китаї.
Народний банк Китаю (НБК) ніколи не був постійним покупцем. Були окремі фази купівлі, за якими слідували багатомісячні перерви. Але до тих пір, поки НБК не відновить купівлю, ціни на золото можуть торгуватися в бік, оскільки Китай Тема купівлі є ключовим ринковим фокусом.З огляду на те, що в п’ятницю ми зробили цей вирішальний сентиментальний крок, я був би дуже здивований, якщо ми знову отримаємо спалах волатильності такого ж розміру цього тижня, якщо тільки не станеться серйозного сюрпризу з боку ІСЦ або ФРС, але це здається малоймовірним
Ринок звертає основну увагу на майбутній звіт про споживчу інфляцію в США, який має бути опублікований у середу, того ж дня, коли Федеральна резервна система прийме рішення щодо своєї монетарної політики.
Очікується, що цього тижня ФРС не внесе змін у свою політику, тому основна увага буде приділена коментарям голови ФРС Джерома Пауелла та оновленням економічних прогнозів. Шанси на зниження ставок у вересні знизилися до 49% з 70% після останнього звіту про зайнятість.
За даними UBS, очікується, що ФРС підвищить свої прогнози щодо можливих скорочень ставок у 2024 році до двох з трьох, але вересневе зниження залишається базовим сценарієм, попри необхідність зниження інфляції. Тим часом ціни на спотове срібло зросли на 2,1% до 29,77 долара за унцію, платина зросла на 0,1% до 964,73 долара, а паладій піднявся на 0,7% до 918,55 долара.
Нагадаємо
Контрабанда золота з Африки стрімко зросла за останнє десятиліття, при цьому велика частина незаконного вивезеного дорогоцінного металу експортується до ОАЕ.