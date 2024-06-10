Золото снова растет в цене после самого большого падения за последние три года
Киев • УНН
Цены на золото немного выросли в понедельник после сильнейшего падения за последние три сессии на фоне неутешительных данных из Китая и Соединенных Штатов, которые не оправдали ожиданий инвесторов.
В понедельник цены на золото немного выросли после того, как на предыдущей сессии они испытали наибольшее падение за последние три с половиной года. Такое повышение произошло на фоне неутешительных данных из Китая и США, которые не оправдали ожиданий инвесторов.Об этом пишет Reuters, передает УНН.
С потовое золото выросло на 0,5% до 2304,92 доллара за унцию по состоянию на 12:00 по Гринвичу. В то же время фьючерсы на золото в США снизились на 0,1% до 2323,20 долларов.
Слитки потеряли около 83 долларов в прошлую пятницу, упав на 3,5% в своем крупнейшем однодневном спаде с ноября 2020 года после публикации отчета о рабочих местах в США, который превзошел прогнозы и снизил надежды на снижение процентных ставок в сентябре. Также новости о том, что Центральный банк Китая прекращает закупки золота, подтолкнули инвесторов отступить от ставок на спрос в Китае.
Народный банк Китая (НБК) никогда не был постоянным покупателем. Были отдельные фазы покупки, за которыми следовали многие месячные перерывы. Но до тех пор, пока НБК не возобновит покупку, цены на золото могут торговаться в сторону, поскольку Китай Тема покупки является ключевым рыночным фокусом.Учитывая, что в пятницу мы сделали этот решающий сентиментальный шаг, я был бы очень удивлен, если бы мы снова получили вспышку волатильности того же размера на этой неделе, если только не произойдет серьезного сюрприза со стороны ИПЦ или ФРС, но это кажется маловероятным
Рынок обращает основное внимание на предстоящий отчет о потребительской инфляции в США, который должен быть опубликован в среду, в тот же день, когда Федеральная резервная система примет решение о своей денежно-кредитной политике.
Ожидается, что на этой неделе ФРС не внесет изменений в свою политику, поэтому основное внимание будет уделено комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла и обновлениям экономических прогнозов. Шансы на снижение ставок в сентябре снизились до 49% с 70% после последнего отчета о занятости.
По данным UBS, ожидается, что ФРС повысит свои прогнозы относительно возможных сокращений ставок в 2024 году до двух из трех, но сентябрьское снижение остается базовым сценарием, несмотря на необходимость снижения инфляции. Между тем цены на спотовое серебро выросли на 2,1% до 29,77 доллара за унцию, платина выросла на 0,1% до 964,73 доллара, а палладий поднялся на 0,7% до 918,55 доллара.
Напомним
Контрабанда золота из Африки резко возросла за последнее десятилетие, при этом большая часть незаконного вывоза драгоценного металла экспортируется в ОАЭ.
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