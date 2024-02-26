Знищення збіжжя: посол України закликав польську владу зробити "все можливе і неможливе", щоб покарати винних
Київ • УНН
У Польщі на вихідних вчетверте висипали українську агропродукцію. Посол України закликав місцеву владу зробити все можливе, щоб знайти і покарати винних.
Посольство України в Польщі звернулось до місцевої влади та поліції, що ті зробили "все можливе і неможливе" щодо покарання винних у пошкодженні українського збіжжя, яке напередодні сталось у країні, повідомив посол України Василь Зварич у соцмережі Х, передає УНН.
Винуватці такого варварства шкодять не лише Україні, а й Польщі. Звертаємось до польської влади та поліції зробити все можливе та неможливе, щоб знайти та справедливо покарати винних у таких ганебних діях
Доповнення
У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів — близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну.
Як вказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях.
Зеленський про блокування Польщею української агропродукції: якщо рішення не буде знайдене – Україна захищатиме свій бізнес25.02.24, 18:29 • 135022 перегляди