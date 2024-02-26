Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных
Киев • УНН
В Польше на выходных в четвертый раз высыпали украинскую агропродукцию. Посол Украины призвал местные власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных.
Посольство Украины в Польше обратилось к местным властям и полиции, чтобы те сделали "все возможное и невозможное" по наказанию виновных в повреждении украинского зерна, которое накануне произошло в стране, сообщил посол Украины Василий Зварич в соцсети Х, передает УНН.
Виновники такого варварства вредят не только Украине, но и Польше. Обращаемся к польским властям и полиции сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях
Дополнение
В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн. Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.
Как указал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях.
Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес25 февраля 2024, 16:29 • 116836 просмотров
Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных
В Польше на выходных в четвертый раз высыпали украинскую агропродукцию. Посол Украины призвал местные власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных.
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