Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  111546 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  125344 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  118077 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  116836 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  115418 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  106473 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  109406 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  111923 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  231879 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  231189 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 06:54  •  8878 просмотра

Read in English

В Польше на выходных в четвертый раз высыпали украинскую агропродукцию. Посол Украины призвал местные власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных.

Посольство Украины в Польше обратилось к местным властям и полиции, чтобы те сделали "все возможное и невозможное" по наказанию виновных в повреждении украинского зерна, которое накануне произошло в стране,  сообщил посол Украины Василий Зварич в соцсети Х, передает УНН

Виновники такого варварства вредят не только Украине, но и Польше. Обращаемся к польским властям и полиции сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях

- написал Зварич.

Дополнение 

В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн. Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.

Как указал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. 

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес25 февраля 2024, 16:29 • 116836 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
polshaПольша
Знищення збіжжя: посол України закликав польську владу зробити "все можливе і неможливе", щоб покарати винних
Grain destruction: Ukrainian ambassador calls on Polish authorities to do "everything possible and impossible" to punish those responsible
Новости по теме

Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

В Польше на выходных в четвертый раз высыпали украинскую агропродукцию. Посол Украины призвал местные власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных.

Политика •   •  8878 просмотра
Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.

Война •   •  20661 просмотра
Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины

Еще пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских сил.

Война •   •  19516 просмотра
россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины

Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА

За минувшие сутки россияне 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 1 человек погиб и 3 получили ранения.

Война •   •  20317 просмотра
Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА

Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА

Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.

Война •   •  22851 просмотра
Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА

На Херсонщине россияне убили двух человек, еще одного жителя - ранили

Два человека погибли и один человек получил ранения в Херсонской области в результате российского обстрела жилых кварталов.

Война •   •  23458 просмотра
На Херсонщине россияне убили двух человек, еще одного жителя - ранили

Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты

Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 9 иранских беспилотников "шахед" и 3 российские ракеты Х-59 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Война •   •  22791 просмотра
Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты

Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 410 700 человек личного состава и 6555 танков.

Война •   •  22398 просмотра
Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Никопольщине из-за атаки врага повреждено предприятие

Предприятие в Никополе пострадало от пожара, вызванного российскими обстрелами ночью.

Война •   •  21794 просмотра
На Никопольщине из-за атаки врага повреждено предприятие

Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Китай обвинил США в предвзятости и ложных обвинениях в отчете ВТО, заявив, что отчет игнорирует прогресс Китая в выполнении обязательств в рамках ВТО и отрицает вклад Китая в мировую торговлю.

Экономика •   •  24401 просмотра
Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО