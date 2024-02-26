Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

Посольство Украины в Польше обратилось к местным властям и полиции, чтобы те сделали "все возможное и невозможное" по наказанию виновных в повреждении украинского зерна, которое накануне произошло в стране, сообщил посол Украины Василий Зварич в соцсети Х, передает УНН.

Виновники такого варварства вредят не только Украине, но и Польше. Обращаемся к польским властям и полиции сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях - написал Зварич.

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В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн. Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.

Как указал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях.

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